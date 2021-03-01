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В Украине запустили онлайн-запись в очередь на вакцинацию от ковида

14:14 1 марта 2021
Министр здравоохранения Максим Степанов

В Украине начал работу сайт для записи украинцев на добровольную вакцинацию от COVID-19. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на селекторном совещании в Офисе президента Владимира Зеленского.

По его словам, сделать это можно онлайн или по телефону горячей линии.

«База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами», — объяснил задумку глава правительства, которого цитирует пресс-служба Офиса президента.

«Каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, в соответствии с дорожной картой вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт вакцинации, выбрав конкретную дату и время визита», — рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр здравоохранения Максим Степанов 1 марта сам прошел иммунизацию вакциной Covishield от компании AstraZeneca/Oxford. В сети появилось соответствующее видео от Минздрава.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. По словам премьер-министра, всех украинцев, желающих получить прививку против коронавируса, планируется вакцинировать до конца года, ведь Украина заключила контракты на более чем 30 млн доз вакцины — как AstraZeneca, так и других производителей.

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