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Украина

В Раде внедрили сенсорную кнопку против кнопкодавов

13:52 1 марта 2021
Кнопкодав

Со вторника, 2 марта, в Верховной Раде будет действовать сенсорная кнопка, которая должна предотвратить неперсональное голосование народных депутатов. Об этом сообщает УП.

«На прошлой неделе была завершена работа и проведено тестирование для того, чтобы ввести в действие систему сенсорной кнопки в зале Верховной Рады. Она работает, прошла проверку… и с этой пленарной недели мы уже сможем использовать ее во время голосования. Со следующего пленарного заседания мы сможем продемонстрировать систему, которая не позволит применять кнопкодавство в стенах ВР», — заявил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете.

Он отметил, что сенсорная кнопка исключает и голосование нардепом из разных мест. Кроме того, в ближайшие дни в Раде установят камеры видеонаблюдения.

По словам Разумкова, предстоит и модернизации системы для голосования «Рада-3», работающей с 2008 года. Тогда же в парламенте установили и сенсорную кнопку, но она не работала.

Напомним, за кнопокодавство в Раде теперь грозит уголовная ответственность.

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