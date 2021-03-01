«Красный» уровень эпидемической опасности ввели в Житомирской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 1 марта установила «красный» уровень опасности распространения COVID-19 на территории Житомирской области. Об этом в соцсети сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Кроме того, с 0:00 3 марта на всей территории региона вводятся ограничительные противопандемические меры, соответствующие «красному» уровню опасности.

В свою очередь глава областной администрации Виталий Бунечко на брифинге констатировал постоянный рост количества инфицированных COVID-19 — за последние четыре недели динамика заболеваемости жителей региона выросла втрое.

На данный момент в «красной» зоне находятся также Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, 24 февраля правительство Украины приняло постановление по ограничению работы общественного транспорта в регионах, относящихся к «красной» зоне эпидемиологической опасности. Так, запрещаются регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, а также работа городского электротранспорта. При этом запрет не действует на транзитные пассажирские перевозки, а также на перевозки на легковых автомобилях, где не более пяти человек с учетом водителя и без учета лиц в возрасте до 14 лет. Не будет ограничиваться и движение персонального транспорта.

Фото zhzh.info/

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