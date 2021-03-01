Умер первый глава МИДа Украины Анатолий Зленко

В Киеве на 83-м году жизни скончался первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Об этом в соцсети сообщил украинский дипломат, экс-представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

Причин смерти он не назвал.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев.

Зленко начал дипломатическую карьеру после окончания Киевского университета в 1967 году — сначала работал аташе, вторым секретарем отдела международных организаций в министерстве, затем получил должность в секретариате ЮНЕСКО в Париже, а в 1983—1987-м работал постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО.

Впервые МИД Украины он возглавил в июле 1990 года, после чего был назначен Постоянным представителем Украины при ООН. В октябре 2000 года Зленко вернулся в министерское кресло, проработав три года, а после ухода был назначен советником президента по международным вопросам. В декабре 2003 года стал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека, а по завершении дипломатической службы в 2010 году занял должность декана факультета международных отношений Киевского славистического университета.

Напомним, в середине февраля скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Фото Радио Свобода

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