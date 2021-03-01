27.86 / 28.06 33.51 / 33.89
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер первый глава МИДа Украины Анатолий Зленко

12:33 1 марта 2021
Анатолий Зленко

В Киеве на 83-м году жизни скончался первый министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко. Об этом в соцсети сообщил украинский дипломат, экс-представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

Причин смерти он не назвал.

«С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!» — написал Елисеев.

Зленко начал дипломатическую карьеру после окончания Киевского университета в 1967 году — сначала работал аташе, вторым секретарем отдела международных организаций в министерстве, затем получил должность в секретариате ЮНЕСКО в Париже, а в 1983—1987-м работал постоянным представителем УССР при ЮНЕСКО.

Впервые МИД Украины он возглавил в июле 1990 года, после чего был назначен Постоянным представителем Украины при ООН. В октябре 2000 года Зленко вернулся в министерское кресло, проработав три года, а после ухода был назначен советником президента по международным вопросам. В декабре 2003 года стал представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека, а по завершении дипломатической службы в 2010 году занял должность декана факультета международных отношений Киевского славистического университета.

Напомним, в середине февраля скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев.

Фото Радио Свобода

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Оксана Марченко

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Горбунов с сыном

«Зачем такое показывать?» Горбунов разозлил подписчиков фотографией с сыном

Дженнифер Лопес

«Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер