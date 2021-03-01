Зеленский пообещал «суд в смартфоне»

Президент Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине «суда в смартфоне» — приложения, которое, по словам главы государства, позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом президент заявил на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие Правосудия».

«Действенным шагом на этом пути может стать IТ-решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне», — сказал Зеленский, которого цитирует УП.

Тем самым, кроме ускорения прохождения судебных процедур, власти ожидают минимизации коррупции и «возможностей для злоупотреблений» в судебной сфере.

Кроме того, уже вскоре граждане Украины смогут лично принять участие в осуществлении правосудия — через суды присяжных, формат и модель которых еще будут обсуждаться.

Напомним, ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

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