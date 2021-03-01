27.85 / 28.05 33.53 / 33.92
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский пообещал «суд в смартфоне»

11:50 1 марта 2021
Зеленский на форуме

Президент Владимир Зеленский анонсировал появление в Украине «суда в смартфоне» — приложения, которое, по словам главы государства, позволит сократить судебный процесс и минимизировать коррупцию. Об этом президент заявил на всеукраинском форуме «Украина 30. Развитие Правосудия».

«Действенным шагом на этом пути может стать IТ-решение. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем суд в смартфоне», — сказал Зеленский, которого цитирует УП.

Тем самым, кроме ускорения прохождения судебных процедур, власти ожидают минимизации коррупции и «возможностей для злоупотреблений» в судебной сфере.

Кроме того, уже вскоре граждане Украины смогут лично принять участие в осуществлении правосудия — через суды присяжных, формат и модель которых еще будут обсуждаться.

Напомним, ранее президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

«Зиму пережили!» Сын Ротару поделился радостью

Оксана Марченко

Оксана Марченко могла погибнуть в Гидропарке: всплыли подробности

Юлия Бабич

Мать второй дочери Сенцова припомнила поцелуй с Олегом Винником

Дженнифер Лопес

«Самая красивая женщина в мире»: фото 51-летней Дженнифер Лопес в откровенном купальнике очаровало фанатов

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер