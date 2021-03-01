«Случай для МИДа вопиющий»: Кулеба со скандалом отозвал из Польши двух дипломатов

Министр инострнных дел Дмитрий Кулеба сообщил об отзыве из заграничной командировки двух сотрудников посольства Украины в Польше, которых накануне задержали на границе при попытке вывоза контрабанды.

По информации Кулебы, дипломаты пытались вывезти на служебном автомобиле из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Теперь в отношении обоих начато дисциплинарное расследование, по результатам будет принято соответствующее решение.

Также глава МИД заверил, что внешнеполитическое ведомство будет взаимодействовать с правоохранителями, в ответ ожидая «быстрого и непредвзятого» расследования.

Напомним, в мае 2016 года Государственная фискальная служба заявила о попытке гражданина Украины ввезти в ЕС на автомобиле с дипломатическими номерами 60 тысяч контрабандных сигарет. Этот гражданин был супругом первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин. Сама дипломат при этом подписала письмо посольства, которое сделало возможным контрабанду.

Фото Кабинета Министров



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