Боец ВСУ погиб под обстрелами противника возле Пищевика

На Донбассе 28 февраля под вражескими обстрелами погиб украинский воин. В Штабе Операции Объединенных сил уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области (расположен рядом с КПВВ «Гнутово»).

Там российско-террористические войска открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Данные о погибшем не разглашаются.

Также за минувшие сутки боевики обстреливали позиции ООС вблизи Широкино и Водяного, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также на этом направлении был зафиксирован пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Его удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинские военные открывали ответный огонь во время каждой провокации противника.

В понедельник, 1 марта, боевики уже успели нарушить режим тишины возле Павлополя, где открыли огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Напомним, военный объяснил причину активизации боевиков на Донбассе — так, только в минувшую пятницу, 26 февраля, ранения получили 11 украинских военных.



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