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Украина

В соответствии с национальным планом: Шмыгаль рассказал, когда смогут привиться все желающие украинцы

17:23 28 февраля 2021
Вакцинация от коронавируса

Все украинцы, желающие получить прививку против коронавируса, будут вакцинированы до конца года, ведь Украина заключила контракты на более чем 30 млн доз вакцины. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что кампания по вакцинации населения стартовала в Украине 24 февраля. Используется вакцина AstraZeneca/Oxford, которую производят на мощностях индийской компании Serum Institute. На данный момент иммунизацию прошли 3141 человек.

На первом этапе вакцинируют медиков «ковидных» отделений, а 27 февраля стартовала иммунизация военных Операции объединенных сил.

«Обычные» же украинцы на следующей неделе получат возможность самостоятельно зарегистрироваться на вакцинацию через приложение или вебпортал «Дія». Это позволит избежать очередей и заполнения лишних бумажек.

Напомним, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что делать пациентам, к которых после вакцинации индийской вакциной возникнут побочные эффекты.

Также стало известно, где и кому можно бесплатно вакцинироваться в Киеве.

Фото asiaplustj.info/

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