Зеленского пытаются подставить? Марионетки Кремля заявили об исправной уплате семьей президента коммуналки в Крыму

После того как Владимир Зеленский заявил, что пришло время оккупированному Крыму возвращаться домой в Украину, оккупанты не стали тянуть с ответом. Так называемый «глава» оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов, известный своим криминальным прошлым, прямо заявил, что у четы Зеленских есть недвижимость на полуострове, и все необходимые платежи президентская семья исправно перечисляет в Ливадию.

Информация о крымской квартире Елены Зеленской — не тайна. Супруга президента указала ее в своей декларации. Аксенов пытался донести, что Зеленская не просто купила недвижимость в Крыму в 2013 году, а еще и уладила все вопросы с оккупационными органами о документах на квартиру.

Представители Зеленских утверждают, что крымская квартира стоит закрытая и не используется. Аксенов же настаивает, что как бы там ни было с пользованием, а «коммуналку» Зеленские оплачивают до копейки и в установленный срок.

«Жена господина Зеленского до сих пор является владелицей недвижимости на территории Крыма. Задолженности за коммунальные услуги она не имеет. Получается, что оккупантам они исправно платят, активно и спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает, они держат недвижимость на тот случай, если придется искать у нас политического убежища», — цитирует Аксенова iz.ru.

Напомним, в седьмую годовщину оккупации Крыма Россией Зеленский обратился к крымчанам, назвал полуостров вырванным у Украины сердцем и призвал к «возвращению домой».





В ходе предвыборной президентской кампании в 2019 году стало известно, что у семьи Зеленских с апреля 2013 года есть в собственности пентхауз и паркоместо в элитном комплексе «Император». Квартира просторная — около 130 квадратов, и располагается жилье в самом красивом месте Ливадии — возле Ливадийского дворца.

По информации расследователей Reuters, Зеленские приобрели апартаменты намного ниже рыночной стоимости — за 1,3 млн гривен.

В 2019 году появились слухи, что Елена Зеленская якобы хочет продать свою крымскую квартиру. Судя по всему, за прошедшее время покупателей не нашлось.

Фото ru.krymr.com



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