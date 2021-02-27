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Украина

Не только борьба с бедностью: Шмыгаль рассказал, как увеличится пенсия украинцев после индексации

21:29 27 февраля 2021
Денис Шмыгаль

В рамках реализации стратегии президента Украины по борьбе с бедностью и повышению социальных стандартов для граждан Кабмин намерен предпринять ряд мер, в том числе и повысить ряду категорий граждан пенсионные выплаты и заработную плату. Об этом в субботу, 27 февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что уже с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. Увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 гривен, и это будет уже вторая индексация, осуществляемая менее чем через год. Таким образом в 2020 году средний размер пенсии вырос почти на 500 гривен.

Также в своем посте премьер-министр упомянул подписание между государственным Фондом развития предпринимательства и семью украинскими банками соглашения об участии в программе «Доступная ипотека». Это поможет запустить программу, которая даст возможность тысячам украинских семей получить жилье уже сейчас и не ждать его 10 или 20 лет.

Кроме того, в правительстве уповают на расширение программы доступных займов «5−7-9», которая поможет обеспечить средний бизнес необходимыми средствами.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

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