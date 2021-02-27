27.81 / 28.01 33.60 / 33.96
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не только индексация: стало известно, кому до конца года повысят пенсии

22:50 27 февраля 2021
Пенсии

В госбюджете Украины на текущий год предусмотрено повышение с 1 июля прожиточного минимума на 85 гривен. Благодаря этому вместе с ним вырастут и пенсии: минимальная (до 1854 грн) и максимальная — на 850 грн (до 18 540 грн).

Но еще до летней индексации в Украине должны провести перерасчет примерно на 11% всех расчетных размеров выплат. Еще один нюанс — предусмотрено повышение с января и декабря выплат 65-летним пенсионерам в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% от минимальной зарплаты).

Напомним, что Кабинет министров Украины решил провести плановый перерасчет пенсий в 2021 году с коэффициентом 1,11, который коснется восьми миллионов человек. Если ранее бралась зарплата за последний год, то теперь за три года. Таким образом, повышение пенсий будет несколько меньшим, поскольку показатель за три года будет не таким высоким, как за последний год.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Кабмин перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.

1613

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Григорий Решетник и Яна Глущенко стали парой

Олег Винник

Все только начинается: Винник рассказал о количестве сексуальных контактов в своей жизни

Катя Осадчая

«Самый теплый семейный праздник»: Катя Осадчая показала свою маму в ее день рождения

Лев на Маске

Страх Данилко и поцелуй Поляковой: все подробности шестого выпуска «Маски»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер