Остались без беспилотников и возможности ходить в разведку: военный объяснил причину активизации боевиков на Донбассе

Украинские военные на Донбассе не могут проводить активную разведку на оккупированной территории и пользоваться беспилотниками, что позволило активизироваться снайперам. Об этом сказал бывший разведчик Андрей Рымарук, пишет OBOZREVATEL.

Так, по его словам, это произошло из-за прекращения огня с достаточно жесткими мерами по сдерживанию разведывательной деятельности со стороны украинской армии.

«Нам нельзя активно проводить разведку и наблюдать за врагом с помощью беспилотников. Это позволило террористам укрепить и обустроить невидимые для нас позиции, откуда снайперы открывают огонь», — уточнил Рымарук.

По его словам, как «результат» только за февраль — трое погибших украинских бойца, много раненых из-за снайперских обстрелов было в январе.

Как писали «ФАКТЫ», 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. Оккупанты применяли 120 мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате обстрела 7 военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще четверо воинов — боевое травмирование.

Фото архив ministry_of_defense_ua/Instagram

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