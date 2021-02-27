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Украина

Крым выполнил свою роль для Путина: стало известно, как в РФ изменилось отношение к оккупированному полуострову

10:11 27 февраля 2021
Крым

В повестке дня современной России отсутствует оккупированный Крым. Проблемы полуострова замалчиваются, туда перестали делать огромные финансовые вливания. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил российский адвокат Николай Полозов.

По словам Полозова, для правящего российского режима Крым свою роль выполнил еще в 2014—2016 годах. Эйфория по поводу укрепления империи помогла Путину переизбраться на новый президентский срок.

Сегодня о Крыме в росСМИ пишут и говорят мало.

Полозов уточнил, что вопрос обезвоживания полуострова, а также проблема политических преследований коренного населения «в федеральной повестке даже не стоит».

«По большому счету, россияне ничего не знают о том, что происходит в Крыму. За исключением тех, которые туда — либо переезжают жить, покупая квартиры, и это большое число, это целенаправленная политика российских властей по размыванию состава жителей, либо которые приезжают на отдых», — заявил адвокат

Напомним, в седьмую годовщину аннексии украинского полуострова, в США заявили, что никогда не признают Крым российским.

О том, как россияне захватывали Крым в 2014, читайте в интервью полковника ВСУ Богдана Мирного, служившего в Силах специальных операций.

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