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Украина

Экскалация на Донбассе: за сутки ранены 11 бойцов ВСУ

9:53 27 февраля 2021
военный

В пятницу, 26 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим тишины. Об этом сообщили в штабе ООС.

Оккупанты применяли 120 мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. В результате обстрела 7 военнослужащих ВСУ получили осколочные ранения, еще четверо воинов — боевое травмирование.

Всех раненых бойцов оперативно доставили в госпиталь, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Под огонь боевиков попали позиции ВСУ в районе Песок, Луганского, Марьинки, Лебединского, Каменки и Невельского.

В районе Луганского, кроме обстрелов, оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Напомним, 23 февраля вооруженные формирования РФ обстреляли из запрещенного вооружения позиции украинских военных и хутор Вольный в Луганской области. При взрыве мины погиб мирный житель.

А 24 февраля на позиции украинских военных на Донбассе проник российский наемник. Часовой сумел обезвредить врага, но и сам пострадал в стычке.

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