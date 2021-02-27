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Украина

Изменится питание и безопасность: в «Укрзализниці» рассказали о ряде нововведений для пассажиров

8:20 27 февраля 2021
поезд

«Укрзалізниця», на сервис которой так часто жалуются пассажиры, намерена обеспечить поезда дальнего сообщения ланч-боксами. Кроме того, появится также детское меню. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал и. о. члена правления «Укрзалізниці» Александр Перцовский.

«Мы сейчас расширяем линейку заказанных ланч-боксов, которая ранее была доступна только для „Интерсити“ и на поезда дальнего следования. Летом, верим, что это уже будет работать. Также добавляем туда детское меню», — сообщил Перцовский.

По словам Перцовского, вагоны, проходящие капитальное обновление, снабжаются системой видеонаблюдения.

С 28 марта компания также внедряет обновленное расписание движения поездов. Появятся новые направления. Также будут сокращены сроки в движении на некоторых маршрутах.

Напомним, недавно в сети появилось фото VIP-вагонов «Укрзалізниці» с призывом жечь «такой компромат на человечество».

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