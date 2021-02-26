27.81 / 28.00 33.63 / 34.02
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Матерная ругань: секретарю Ермака досталось от Лероса

15:26 26 февраля 2021
гео лерос

Народный депутат Гео Лерос решил публично высказать свое «фе» главе Офиса президента Андрею Ермаку. Личной встречи не получилось — Лероса не пустили дальше приемной Ермака. В ответ на это депутат записал видео, полное матерной ругани и оскорблений.

Личной встречи с Ермаком Лерос добивается, поскольку уверен, что за ним организована слежка СБУ и подослал агентов именно глава президентского Офиса. Также Лерос считает, что в истории с сожженным полгода назад автомобилем тоже не обошлось без Ермака.

Видео содержит нецензурную лексику

Лерос был исключен из фракции «Слуга народа» после того, как опубликовал разоблачающие видео о злоупотреблениях в президентском окружении. Видео было призвано показать неприглядную изнанку процесса назначения людей в команду президента.

Фото Geo Leros/Facebook

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

Дан Балан зажег на свадьбе Иванны Онуфрийчук: счастливая невеста показала видео

Оля Полякова

При живом муже: Данилко не сдержал рук перед нагнувшейся Поляковой

винник

Гладил по лицу, посадил на колени: Олег Винник встретился с бывшей девушкой

Фрагмент предвыборной агитации

Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер