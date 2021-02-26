Матерная ругань: секретарю Ермака досталось от Лероса

Народный депутат Гео Лерос решил публично высказать свое «фе» главе Офиса президента Андрею Ермаку. Личной встречи не получилось — Лероса не пустили дальше приемной Ермака. В ответ на это депутат записал видео, полное матерной ругани и оскорблений.

Личной встречи с Ермаком Лерос добивается, поскольку уверен, что за ним организована слежка СБУ и подослал агентов именно глава президентского Офиса. Также Лерос считает, что в истории с сожженным полгода назад автомобилем тоже не обошлось без Ермака.

Видео содержит нецензурную лексику

Лерос был исключен из фракции «Слуга народа» после того, как опубликовал разоблачающие видео о злоупотреблениях в президентском окружении. Видео было призвано показать неприглядную изнанку процесса назначения людей в команду президента.

Фото Geo Leros/Facebook

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