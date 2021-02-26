Все ждут новых громких новостей: опубликована повестка дня заседания СНБО

В пятницу, 26 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен ряд актуальных вопросов государственной безопасности. Об этом говорится на сайте ведомства.

В частности, в повестке дня рассмотрение проекта «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь».

Члены СНБО также обсудят вопросы о неотложных мероприятиях по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги.

Кроме того, в повестке дня есть вопрос о применении санкций.

Заседание пройдет в закрытом режиме.

Напомним, на предыдущем заседании СНБО были введены санкции в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, а также его активов, частью которых были телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.

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