Все ждут новых громких новостей: опубликована повестка дня заседания СНБО
В пятницу, 26 февраля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будет рассмотрен ряд актуальных вопросов государственной безопасности. Об этом говорится на сайте ведомства.
В частности, в повестке дня рассмотрение проекта «Государственной стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь».
Члены СНБО также обсудят вопросы о неотложных мероприятиях по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве и террористической деятельности, нарушении присяги.
Кроме того, в повестке дня есть вопрос о применении санкций.
Заседание пройдет в закрытом режиме.
Напомним, на предыдущем заседании СНБО были введены санкции в отношении политика и бизнесмена Тараса Козака, а также его активов, частью которых были телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.331
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