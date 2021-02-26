Языковой скандал из-за собаки? Что стряслось в киевском груминг-салоне

В Украине разгорается очередной языковой скандал. В Киеве отказались выполнить процедуру по ультразвуковой чистке зубов собаке якобы из-за того, что ее хозяйка говорит на украинском языке. Об этом на своей странице в Facebook рассказала киевлянка Татьяна Шкуратова. Женщина, придя в салон, сняла видео своего разговора с хозяйкой салона Bruno_Groom Ириной Д.

«Я хотела записать свою собачку в груминг-салон, но мне отказали, сообщив, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов, — написала на своей странице в социальных сетях Татьяна Шкуратова. - «Это вас на украинском языке нужно обслуживать?» — спросила хозяйка салона. — «Да» — «Ну, вы же оставили отзыв о нашем салоне в Интернете, и мы вам ответили, что принципиально не будем обслуживать вас на украинском языке». Я сказала: «Я просто подумала, что вы будете придерживаться законов и обслужите на украинском языке» — «Нет, — ответили мне. — У нас ничего не поменялось».

Татьяна Шкуратова также сообщила, что, по ее информации, хозяйка салона приехала в Украину из России.

Под постом владелицы джек-рассела куча гневных комментариев.

«Таня, ну ти ж бачиш, дівчина явно хоче, щоб її оштрафували… Ех, мабуть, доведеться тобі виконати це побажання!» — пишет Наталия Кузелова.

«Вони що, онучки Дункана Маклауда? Реально безсмертні?» — удивляется Лидия Белоусова.

Но были комментарии и тех, кто защищает хозяйку салона.

«Очень печально, что в этот момент ваших недорозумений там присутствовал мой песик. Вы не туда пришли требовать законности, теперь я понимаю, почему после вашего визита у всех было испорчено настроение, даже у моего собаки! Это прекраснейший салон, отношение к животным тоже. Питаться энергиями людей вы можете пойти, например, в Киевэнерго или Водоканал. Я думаю, что вам там интересней будет, а не приходить туда, где находятся животные. Я так понимаю, что с такими посетителями я в следующий раз буду охранять дверь, чтобы забрать не пострадавшего питомца! Ужас!» — написала в защиту хозяйки салона киевлянка Ирина Сотник.

Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с салоном Bruno_Groom. Хозяйка этого салона Ирина Д. рассказала свою версию конфликта.

— Мне непонятно, для чего Татьяна везде пишет, что я приехала в Украину из России? — удивляется Ирина. — Я гражданка Украины и вільно розмовляю українською мовою. Кроме того, у меня филологическое образование.

Изначально разговор с Татьяной велся по телефону. Она говорила по-украински, я, к сожалению, по-русски. Была стандартная процедура записи на наши услуги. Я спросила породу собаки, ее кличку. Назвала цену. Татьяна сказала, что ее все устраивает. Но потом добавила: «А если моя собака агрессивная и кусается?» На что я ответила, что это может быть проблемой. Мы не применяем наркоза к животным. Не хотим их травмировать. Но такую же процедуру с наркозом могут сделать в ветеринарной клинике. А мы за эту собаку взяться не можем. Именно тогда Татьяна и спросила меня, почему я с ней не разговаривала по-украински. До того, как мы отказались обслуживать агрессивную собаку, ее ничего в нашем общении не смущало.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Салон не отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Мы отказались обслуживать агрессивную собаку. Но я так ей ответила… Возможно, неправильно выразила мысль.

Ирина говорит, что после этого инцидента ей стали поступать звонки с угрозами.

— Звонят с неизвестных номеров. Мол, закрывайтесь сами или мы вам поможем. Звонят явно не наши клиенты. В полицию об угрозах я пока не писала заявление. Но эти звонки записаны на диктофон.

Ирина утверждает, что сама написала заявление языковому омбудсмену Тарасу Кремню, чтобы он выслушал ее точку зрения. Ответа пока не было.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Днепре также разгорелся языковой скандал из-за того, что родители учеников обвинили учительницу Викторию Жданову в том, что она требовала, чтобы школьники разговаривали исключительно на украинском языке.

Фото Pixabay

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