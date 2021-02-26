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Украина

Стерненко обратился к Зеленскому

12:09 26 февраля 2021
Зеленский

Одесский активист Сергей Стерненко, которого суд приговорил к семи годам заключения, написал новое письмо из СИЗО, обратившись к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Письмо выложили на Telegram-канале Стерненко. Он, в частности, написал, что его волнуют действия команды Зеленского, которая толкает страну в пропасть. «У меня нет симпатий к вам, но я переживаю за страну», — написал одесский активист и добавил: «Если вы не выгоните чертей, они уничтожат вас».

Он также извинился перед президентом за то, что во время заседания назвал его «словом из трех букв».

Напомним, что в первом письме из СИЗО Стерненко призывал бороться за каждого, упомянув уже более года находящегося в заключении Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Фото Владимира Зеленского из соцсетей.

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