Баканов пообещал экспертизу аудиозаписи Медведчука-Суркова

СБУ проверит аудиозапись разговора, состоявшегося якобы между экс-помощником президента РФ Владиславом Сурковым и украинским политиком Виктором Медведчуком в 2014 году.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов. По его словам, аудиозапись приобщена к уголовному производству.

«Сейчас эта запись не является надлежащим доказательством по делу. Следователями будут проведены определенные процессуальные действия, в том числе — экспертизы», — отметил Иван Баканов.

Он добавил, что в данный момент не может разглашать дальнейшие шаги по этой записи, но как только это станет возможным, вся информация будет официально обнародована.

Напомним, что во время вышеупомянутого разговора обсуждались поставки электроэнергии в захваченный Россией Крым и обмен пленными на Донбассе. Сурков называл боевиков «нашими подопечными» и обещал посодействовать с обменом.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявлял, что обнародованный разговор содержит все признаки ст. 111 Уголовного кодекса (Госизмена).

Фото со странички СБУ в социальных сетях.

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