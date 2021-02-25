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Украина

Минские соглашения изначально были прописаны так, что выполнить их невозможно, — Кравчук

22:21 25 февраля 2021
Леонид Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук подтвердил свое мнение о том, что «минские соглашения» заранее были сформулированы так, что реально добиться их выполнения было невозможно. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сегодня стоит учитывать, что документы были приняты в сложное время и подписаны в момент, когда было практически невозможно их не подписать.

«Документы, которые были приняты в минском процессе, такие, что их выполнить невозможно. То есть они заранее были сформулированы так, что реально добиться их выполнения невозможно. Мы считаем, во-первых, что мир и Украина должны знать, что блокируется, и во-вторых, что они приняты в сложное время и подписаны в тот момент, когда было очень сложно их не подписать, но подписаны без глубокого анализа последствий», — сказал Кравчук.

Тем не менее, по его словам, Украина тщательно соблюдает соглашения, в т. ч. чтобы наглядно продемонстрировать, как к соблюдению договоренностей относится Россия.

Напомним, ранее Кравчук признал, что договориться с Россией по Донбассу невозможно, хотя бы потому, что боевики уже задекларировали построение «национального российского государства» и «трансформацию в Россию».

Фото prolviv.com/

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