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Украина

Украинских воинов на передовой начали вакцинировать от коронавируса

20:24 25 февраля 2021
Вакцинация от коронавируса

Военнослужащих Операции Объединенных сил (ООС) начали вакцинировать от коронавируса. Как сообщает пресс-центр ООС, первая партия вакцины AstraZeneca (7200 доз) поступила в 66-й военный госпиталь. Там вакцинируют личный состав госпиталя, а также медиков отдельной автосанитарной роты.

Вакцинация непосредственно в подразделениях на передовой должна начаться в пятницу, 26 февраля. Для этого сформированы мобильные бригады в составе врача-анестезиолога, врача-терапевта и медицинской сестры.

В пресс-центре ООС подчеркивают, что вакцинация будет добровольной. По процедуре все пациенты должны пройти медобследование (измеряется температура тела, артериальное давление, собирается данные анамнеза и определяется ли противопоказания к вакцинации). Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины.

Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартовала вакцинация медиков. Первым пациентом стал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

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