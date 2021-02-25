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Украина

Экс-министр финансов назначена послом Украины в США

18:57 25 февраля 2021
Экс-министр финансов назначена Послом Украины в США

Президент Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову Послом Украины в США. Как сообщили в Офисе президента Украины, соответствующий указ был подписан 25 февраля.

«Назначить Маркарову Оксану Сергеевну чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — говорится в тексте документа.

Одновременно с этой должности уволен Владимир Ельченко, который также возглавляет дипломатическую миссию Украины в Антигуа и Барбуде и в Ямайке.

Во время личной встречи с Маркаровой глава государства поручил ей сосредоточиться прежде всего на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США и укреплении двухпартийной поддержки Украины со стороны США.

Оксана Маркарова возглавляла Минфин в двух правительствах — Владимира Гройсмана и Алексея Гончарука.

Ранее в МИД Украины заявили, что Маркарова будет первой женщиной, которая станет Послом Украины в США.

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