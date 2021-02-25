Запрещенные судом более 400 сайтов заблокированы не будут, — прокуратура

Правоохранители решили закрыть уголовное производство по 426 сайтам, которые обязал заблокировать в Украине Голосеевский районный суд Киева. Об этом сообщает Hromadske.

Решение о закрытии производства принято прокурором, также будет отменен арест на имущественные права интеллектуальной собственности, заявила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. По ее словам, суд принял решение о блокировке сайтов без участия стороны обвинения.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция также отозвала сопроводительное письмо к регулятору, который должен был выполнить решение суда.

«17 декабря 2020 Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, обратился в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали», — сказал он.

По его словам, суд принял решение в отношении сайтов по иску гражданина, утверждавшего, что ресурсы называли его «мошенником и проходимцем». Полиция была обязана открыть уголовное производство, после этого судья решила наложить арест на сайты.

«Никаких реальных действий, которые причинили ущерб владельцам интернет-ресурсов нанесено не было», — считает Геращенко.

По информации OBOZREVATEL, житель Винницкой области Александр Пан несколько лет судился с изданиями, в разное писавшими о его якобы мошеннических схемах, аферах на биржах и работе в «МММ, а затем составил список «обидчиков» и обратился в суд.

Ранее суд обязал провайдеров заблокировать доступ к нескольким Telegram-каналам.

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