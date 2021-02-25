Суд арестовал имущество экс-министра Захарченко, собравшегося возглавить боевиков на Донбассе

Печерский районный суд Киева арестовал имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел времен Евромайдана Виталием Захарченко. Как сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора, речь идет о принадлежащих этим компаниям 3 квартирах, 6 гаражах в центральной части Киева, 4 жилых домах, а также 24 земельных участках.

Все арестованные объекты переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Арест был наложен в рамках уголовного производства, связанного с финансированием экс-министром деятельности преступной организации, созданной беглым президентом Виктором Януковичем. В рамах этого же производства следствие изучает совершение финансовых операций с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, их конвертирование для скрытия незаконного происхождения, приобретение недвижимого имущества и его вывод за границу.

Экс-глава МВД Украины с 2014 года скрывается в России, а в Украине числится в розыске. До недавнего времени ему принадлежало имение на территории котеджного поселка «Парк Вилл» в Жуковке под Москвой. На днях он снова напомнил о себе, когда спрогнозировал объединение псевдореспублик «ЛДНР» и заявил о готовности возглавить квази-образование.



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