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Украина

Осталось добавить красный платок и маузер: «слуга народа» шокировала дресс-кодом в Раде

17:48 25 февраля 2021
Фрагмент предвыборной агитации

Народный депутат от монобольшинства Людмила Буймистер взорвала сеть своим излишне креативным нарядом, в котором она появилась в сессионном зале в четверг, 25 февраля. Фото депутата показали в группе «Баба и кот» в Facebook.

В качестве рабочего наряда Буймистер выбрала короткое черное кожаное платье, под которое одела лосины телесного цвета.

«Вот еще моды из Верховной Рады», — прокомментировал снимок его автор.

Мнения пользователей сети разделились — если одни увидели аналогии с соратницей Швондера из «Собачьего сердца», то другие указали на эротический подтекст образа.

«А детям в школе рассказывают о деловом стиле одежды… этот достаточно деловой?», — задалась риторическим вопросом Ольга Санько.

«На работу так спешила, что юбку дома забыла», — решила Галина Адамчук.

«Комиссарша современности… вот еще „Беретты“ не хватает. И красненького бантика на груди», — пишет Ольга Вербицкая.

Были и те, кто решил, что депутату удалось превзойти в креативности саму Леди Ю., т. е. лидера «Батьківщини» Юлию Тимошенко.

Как свидетельствует сайт Верховной Рады, 35-летняя Людмила Буймистер была избрана в Раду в киевском мажоритарном округе № 223. Является членом парламентского Комитета экономического развития.

Напомним, ранее журналистов заинтересовал стиль другого народного депутата от «Слуги народа» — Оксаны Дмитриевой, которая явилась в сессионный зал в юбке с экстремальным разрезом.

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