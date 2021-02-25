Жителей Ялты и Алушты лишили воды в дневное время

С четверга, 25 февраля, в оккупированной РФ Алуште ввели дневное ограничение подачи воды. Об этом сообщают Крым.Реалии.

«Вода будет подаваться потребителям по графику с 05:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. Уважаемые алуштинцы, прошу с пониманием отнестись к необходимости экономии ресурса. Обращаюсь ко всем с просьбой экономить воду. Не оставляйте открытыми краны, не делайте запас воды в большие емкости, которые потом придется сливать», — заявила глава оккупационной администрации города Галина Огнева.



В тот же день, 25 февраля, в Ялте изменился график подачи воды — она будет поступать жителям только по три часа утром и вечером.

Как сообщалось ранее, дефицит воды в Крыму привел к том, что люди сливают ее из систем отопления.

Фото: pixabay.com

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