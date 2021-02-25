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Украина

А Скичко пусть поднимает Черкасчину: Юрушева с детьми покинула Украину

15:48 25 февраля 2021
Александр Скичко с женой

Супруга нового губернатора Черкасской области Александра Скичко, бизнес-леди Елизавета Юрушева улетела на отдых с детьми. Вместо мужа ее сопровождала мама, сообщила женщина в Instagram, признавшись, что очень ждет от стюардессы фразу «А что ваши трое детей будут пить?».

Куда именно отправилась Елизавета, она не уточнила.

Фолловеров же больше заинтересовало, почему семейство бросило отца дома. Этот факт супруга политика объяснила его большой загруженностью на работе.

Скичко сочетался браком в 2017 году, пара воспитывает двух детей — сына Елизаветы от первого брака и общую дочь.

Напомним, только в начале февраля Скичко с семьей переехал жить на Черкасчину, на что его жена отреагировала восторженным постом о природе и новоселье.

Фото Instagram Елизаветы Юрушевой

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А Скичко пусть поднимает Черкасчину: Юрушева с детьми покинула Украину

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