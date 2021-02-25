Венедиктова рассказала о ситуации с расследованием в отношении сына Байдена

Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что расследования закрытых дел, в которых фигурировал Хантер Байден, сын президента США, не будут возобновляться. Об этом сообщает УП.

Венедиктова отметила, что уголовные производства уже рассмотрели прокуроры.

«Они выполнили свою работу, и я не вижу оснований сейчас начинать это снова. Я хочу сказать, что очень хорошо, что наша страна не была вовлечена в американские выборы. Расследование было начато, так как были поданы определенные заявления. Вопрос не в уголовной юридической системе здесь, это геополитика. Я не хочу вовлекаться или делать комментарии по международной политике», — подчеркнула генпрокурор.

Венедиктова также прокомментировала возможное расследование доходов Байдена в Китае и в Украине.

«Если будет развитие какой-то ситуации, наше поведение ничем не будет отличаться сейчас от того, каким оно было перед американскими выборами, когда в последний раз поднимали этот вопрос», — сказа генпрокурор.

Напомним, сторонница Трампа собиралась объявить импичмент Джо Байдену из-за «украинского дела».

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