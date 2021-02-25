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Украина

Зеленский обрадовался желанию НАТО принять Украину

14:50 25 февраля 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с генсеком НАТО и убедился, что в Альянсе все еще готовы развивать сотрудничество с Украиной.

«НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил по итогам разговора генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему стремимся к укреплению нашего тесного партнерства».

Из разговора Зеленский вынес, что Альянс поддерживает Украину в стремлении достичь членства в НАТО.

«Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты… Наша ближайшая цель — ПДЧ (План действий для членства). Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу», — заявил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский через американские СМИ решил задать президенту США вопрос, почему Украина до сих пор не в НАТО.

Фото president.gov.ua

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