Зеленский обрадовался желанию НАТО принять Украину

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с генсеком НАТО и убедился, что в Альянсе все еще готовы развивать сотрудничество с Украиной.

«НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил по итогам разговора генсек НАТО Йенс Столтенберг. - Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Мы по-прежнему стремимся к укреплению нашего тесного партнерства».

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership.