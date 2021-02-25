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Украина

Ненормативная лексика! В сеть слили разговор предположительно Медведчука с Сурковым

13:29 25 февраля 2021
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Издание «Цензор.нет» опубликовало аудиазапись, датированную 2014-м годом, на которой звучат голоса якобы экс-помощника президента России Владислава Суркова и политика Виктора Медведчука.

Как предупреждает издание, на записях собеседники используют ненормативную лексику. В ходе разговора обсуждались поставки электроэнергии в захваченный Россией Крым и обмен пленными на Донбассе. Отмечается, что Сурков называет боевиков «нашими подопечными» и обещает посодействовать с обменом.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинскую часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Его эксплуатантов связывали с нардепом Виктором Медведчуком, хотя сам он не подтверждал свою причастность к стратегическому объекту.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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