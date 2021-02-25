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Украина

СБУ объявила Шария в розыск

13:14 25 февраля 2021
Анатолий Шарий

В четверг, 25 февраля, Служба безопасности Украины объявила в государственный розыск блогера Анатолия Шария, которому было ранее сообщено о подозрении по нескольким статьям УК, в том числе и по статье о госизмене.

«25 февраля Анатолий Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск», — сообщили в СБУ.

Отмечается, что следователи спецслужбы ознакомили адвоката Валентина Рыбина, представляющего интересы блогера, с материалами производства, которые послужили для сообщения о подозрении его подзащитному.

«Рыбину также вручены ходатайство об избрании меры пресечения Анатолию Шарию, которое далее будет направлено в суд. О дальнейшем ходе данного дела Служба безопасности будет сообщать отдельно», — говорится в сообщении.

Ранее Валентин Рыбин заявлял, что его подзащитный не придет на допрос, поскольку «находиться в Украине ему небезопасно».

Фото Анатолия Шария из социальных сетей.

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