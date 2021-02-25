В 2020 году «Дарница» направила более 14 млн гривен на благотворительность и помощь в борьбе с COVID-19

Фармацевтическая компания «Дарница» в 2020 году направила более 14 млн гривен на социальную помощь медикам, пациентам, а также на поддержку культуры и образования в Украине. Об этом заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба компании.

Он напомнил, что в рамках помощи в преодолении пандемии COVID-19 в течение 2020 года «Дарница» передала в медицинские учреждения шесть аппаратов искусственной вентиляции легких и диагностическое оборудование для выявления больных COVID-19. Кроме того, при содействии компании произошла серия онлайн-конференций с участием иностранных врачей с целью обмена опытом лечения пациентов в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, «Дарница» выделила лекарственные средства для терапии детей с хроническими системными заболеваниями соединительной ткани, пострадавших от стихии в Прикарпатье и обеспечила аптечными наборами приемные семьи и семьи, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

«Прошлый год стал проверкой искренности намерений бизнеса поддерживать общественные инициативы и способствовать положительным преобразованиям. Этот тест „Дарница“ успешно прошла, поскольку под ответственным развитием мы понимаем, прежде всего, системные преобразования. Эту деятельность мы осуществляем из года в год и только в 2018—2020 годах направили на эти цели 50,3 миллиона гривен. Поддержание здоровья, образования и культуры являются стратегическими приоритетами „Дарницы“, к которым добавились шаги, направленные на преодоление последствий пандемии», — отметил Шимкив.

Он также добавил, что «Дарница» в рамках поддержки культуры и образования присоединилась к реализации проекта спасения Софийского собора. Благодаря инновационному оборудованию, установленному в соборе и прилегающих постройках, за два года полностью восстановится должный уровень влажности фундамента и стен, и памятка будет сохранена для будущих поколений.

Кроме того, компания, отметил Шимкив, продолжает оказывать системную поддержку развития прогрессивного образования и создает возможности для европейского уровня обучения и преподавания в Украине. С 2015 года ключевым партнером «Дарницы» в этой сфере выступает Украинский католический университет, в котором компания основала и поддерживает стипендиальную программу.

А в конце года «Дарница» инициировала благотворительный проект по сбору средств на продукты и медикаменты для подопечных фонда «Жизнелюб». Сбор продолжался в течение двух месяцев, все собранные на онлайн-платформе средства «Дарница» умножила и передала «жизнелюбам» 400 тысяч гривен.

Эти средства, по словам председателя совета директоров Darnitsa Group, будут направлены на приобретение продуктовых наборов и медикаментов для подопечных фонда.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решение проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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