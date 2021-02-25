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Украина

Заинтересовавшийся попыткой военного переворота в Армении Арестович дал прогноз

12:30 25 февраля 2021
армения

Наблюдая за обострением конфликта между центрами власти в Армении, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ставит на то, что «партия демократии» победит в противостоянии с «партией войны».

Советник считает, что столкновение двух сил было неизбежным. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хоть и отстранил условную «партию войны» («карабахский клан, аффилированный с прокремлевскими коррупционерами»), но не избавился от нее, а значит, попытка реванша была вопросом времени.

«В ходе октябрьской войны Пашинян пошел ва-банк. Он стал выбивать из спецслужб и армии не устраивающие его фигуры… Многие тогда прочили смещение премьера, а я прочил, что он ситуативно победит. Победит по двум причинам. У него есть соответствующий потенциал (большинство в парламенте) и поддержка улицы», — объяснил Арестович.

Также советник считает немаловажным фактором, что в сохранении Пашиняна при власти заинтересованы Турция, Грузия и Азербайджан: «Для них Пашинян — гарантия сохранения договоренностей по Карабаху, отсутствие угрозы возобновления боевых действий, уменьшение влияния Кремля, шансы на дальнейший вывод Армении с кремлевской орбиты».

Напомним, премьер Армении Пашинян уволил руководство Генштаба и признал своих сторонников не допустить военного переворота. Генеральный штаб, в свою очередь, требует отставки Пашиняна.

Фото primeminister. am

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