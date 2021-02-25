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Украина

Зеленский почтил память Леси Украинки

11:52 25 февраля 2021
цветы

25 февраля в Украине отмечают 150-летие со дня рождения поэтессы Леси Украинки. Знаковая личность для украинской культуры родилась в Новоград-Волынском, а потому большая часть праздничных мероприятий проходит в родном городе писательницы, а также в Луцке и в населенных пунктах Волынской области.

В Киеве цветы от президента Владимира Зеленского были возложены к памятнику Лесе Украинки на Печерске и к могиле поэтессы на Байковом кладбище. Фото приводит Офис президента Украины.

Ранее «ФАКТЫ» собрали неизвестные истории о жизни Леси Украинки, о ее любимых мужчинах и отношениях с матерью.

В рамках отмечания 150-летия со дня рождения поэтессы в Новоград-Волынском установили ЗD-фигуру Леси Украинки и предлагают сделать уникальное фото вместе с поэтессой. В Луцке провели конкурс детских рисунков и организовали спектакль «Под Лесиным небом». В Киеве театр им. Леси Украинки приглашает насладиться постановкой по пьесе «Каменный властелин».

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