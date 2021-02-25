Украина узнала количество российских военных и нюансы с вооружением в Крыму

Россия продолжает превращать оккупированный Крым в военную базу — на полуостров переброшены три мобильные радиолокационные станции дециметрового диапазона «Противник-Г» и 10 разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80.

Об этом в комментарии «Укринформу» рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он также отметил, что недавно на вооружение Черноморского флота РФ были приняты новый патрульный корабль «Сергей Котов» и малый ракетный корабль «Грайворон». Указанные корабли оснащены универсальным корабельным комплексом «Калибр-НК».

«С целью военного прикрытия северных районов Крыма, приближенных к Херсонской области Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тысяч военнослужащих», — сообщил Сергей Наев и добавил, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тысяч военнослужащих. Непосредственное сухопутная группировка составляет более 11,5 тысяч военнослужащих.

По словам командующего, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудование огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения.

Напомним, что на недавнем заседании Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ украинский представитель показал задокументированные факты обустройства вооруженными формированиями РФ новых позиций на Донбассе, что является нарушением дополнительных мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года.

Иллюстративное фото со странички Генштаба ВС РФ в соцсетях.

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