Зеленскому готовят визит в США и Китай

В Офисе президента сообщили о подготовке «большого азиатского турне» президента Украины Владимира Зеленского и его визита в США, правда конкретные даты названы не были.

По словам заместителя главы ОП Игоря Жовквы, в данный момент формируется «окончательный перечень стран» для азиатского турне. Он отметил, что, в частности, «есть желание охватить Китай, Южную Корею Индонезию».

«Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам — к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдает от коронавируса», — цитирует Игоря Жовкву пресс-служба ОП.

Замглавы Офиса президента также сообщил о работе «над подготовкой визита Владимира Зеленского в США». «Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома», — сказал он и добавил, что также готовится телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал — не отсчитывал дни, минуты и часы. Он будет, так же, как будет и взаимный обмен визитами», — сказал заместитель руководителя ОП.

Напомним, что во время недавнего визита Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты был подписан ряд двусторонних документов, в том числе меморандумы о взаимопонимании между министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Офисом Государственного министра продовольственной и водной безопасности, а также о взаимопонимании между МВД двух стран о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Фото Владимира Зеленского из социальных сетей.

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