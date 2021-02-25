27.83 / 28.04 33.62 / 34.03
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине сделали 159 прививок от ковида первой дозой вакцины

8:43 25 февраля 2021
вакцинация

В Украине прививки против COVID-19 получили уже 159 человек. Вакцинацию начали с медиков, активнее всего идет процесс в Черкасской области. Об этом сообщает Минздрав.

Вакцинация проводится индийской вакциной CoviShield, изготовленной по лицензии Oxford-AstraZeneca. Пока что иммунизация против ковида стартовала в пяти областях, с 25 февраля начнут делать прививки и в Киеве.

По состоянию на утро 25 февраля провакцинировано:

  • Винницкая область — 10 человек;
  • Житомирская область — 40;
  • Киевская область — 19;
  • Черкасская область — 80;
  • Черниговская область — 10.

О поствакцинальных осложнениях врачам пока не сообщали. Спустя месяц провакцинированным предстоит введение второй дозы препарата.

Напомним, в Украину пока прибыла только вакцина из Индии. В марте обещают поставки китайской Sinovac, а с июля — американской NovaVax.

Фото phc.org.ua/Facebook

177

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

мария и елена кравец

Дочь Елены Кравец достигла 18-летия

Бритни Спирс

На полголовы выше мамы: в сети появилось редкое фото Бритни Спирс с сыновьями-подростками

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер