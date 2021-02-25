В Украине сделали 159 прививок от ковида первой дозой вакцины
В Украине прививки против COVID-19 получили уже 159 человек. Вакцинацию начали с медиков, активнее всего идет процесс в Черкасской области. Об этом сообщает Минздрав.
Вакцинация проводится индийской вакциной CoviShield, изготовленной по лицензии Oxford-AstraZeneca. Пока что иммунизация против ковида стартовала в пяти областях, с 25 февраля начнут делать прививки и в Киеве.
По состоянию на утро 25 февраля провакцинировано:
- Винницкая область — 10 человек;
- Житомирская область — 40;
- Киевская область — 19;
- Черкасская область — 80;
- Черниговская область — 10.
О поствакцинальных осложнениях врачам пока не сообщали. Спустя месяц провакцинированным предстоит введение второй дозы препарата.
Напомним, в Украину пока прибыла только вакцина из Индии. В марте обещают поставки китайской Sinovac, а с июля — американской NovaVax.
Фото phc.org.ua/Facebook177
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