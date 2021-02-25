Украинский военный ранен из-за обстрела возле Южного на Донбассе

На фронте после вражеской диверсии в районе Чермалыка 24 февраля ситуация не стабилизировалась. Как сообщает командование ООС, вооруженные формирования РФ продолжали обстрелы возле Талаковки и Южного. Один боец ВСУ получил пулевое ранение. Воина оперативно доставили в госпиталь.

Всего за сутки враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Зафиксированы гранатометные обстрелы в пригороде Авдеевки, возле Водяного на Приазовье, в районе Марьинки.

В пресс-центре командования ООС отмечают, что враг продолжает использовать проверенную тактику: обстреливает позиции украинских сил, провоцирует таким образом на ответный огонь и надеется обвинить ВСУ в нарушении режима тишины. Два раза за сутки были случаи, когда вражеские силы обстреливали украинские позиции и одновременно запрашивали перемирие.

Фото архив ministry_of_defense_ua/Instagram



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