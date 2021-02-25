Мендель отреагировала на решение украинца ждать коммерческую вакцину от ковида

В Украине уже есть первые провакцинированные от COVID-19. С 25 февраля вакцинация должна начаться в Киеве. По этому случаю пресс-секретарь президента Юлия Мендель устроила опрос в Instagram: кто готов и планирует вакцинироваться.

Аккаунт у президентского пресс-секретаря полузакрытый, отвечали ей только друзья. Но даже по этим отзывам понятно, что есть люди, готовые подождать коммерческой вакцины. Предполагается, что услугу платной вакцинации частные медцентры будут предоставлять ближе к лету.

Опрос показал, что повременить с вакцинацией люди готовы по разным причинам. Кроме благородного желания не отбирать вакцину у более нуждающихся, есть и те, кто вакцине не доверяет:

А также те, кто уже переболел ковидом, и пока не видит острой потребности в дополнительной иммунной защите.

Напомним, в Украину пока поступила лишь партия индийской вакцины CoviShield. В первую очередь, бесплатная вакцинация охватит медиков, затем сотрудников критически важных структур, лиц преклонного возраста и прочие группы риска.

Фото pixabay.com

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