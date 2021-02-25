27.85 / 28.00 33.70 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мендель отреагировала на решение украинца ждать коммерческую вакцину от ковида

7:22 25 февраля 2021
вакцина

В Украине уже есть первые провакцинированные от COVID-19. С 25 февраля вакцинация должна начаться в Киеве. По этому случаю пресс-секретарь президента Юлия Мендель устроила опрос в Instagram: кто готов и планирует вакцинироваться.

Аккаунт у президентского пресс-секретаря полузакрытый, отвечали ей только друзья. Но даже по этим отзывам понятно, что есть люди, готовые подождать коммерческой вакцины. Предполагается, что услугу платной вакцинации частные медцентры будут предоставлять ближе к лету.

Опрос показал, что повременить с вакцинацией люди готовы по разным причинам. Кроме благородного желания не отбирать вакцину у более нуждающихся, есть и те, кто вакцине не доверяет:

А также те, кто уже переболел ковидом, и пока не видит острой потребности в дополнительной иммунной защите.

Напомним, в Украину пока поступила лишь партия индийской вакцины CoviShield. В первую очередь, бесплатная вакцинация охватит медиков, затем сотрудников критически важных структур, лиц преклонного возраста и прочие группы риска.

Фото pixabay.com

227

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Онуфрийчук и Алмаз

«Мы так долго этого ждали»: популярная украинская телеведущая вышла замуж на Мальдивах

Орбакайте

«Ура, салют!» Орбакайте показала жутковатую картину из окна

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер