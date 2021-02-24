За разговоры по телефону за рулем или езду с грязным номерным знаком водитель заплатит 510 гривен

Парламент принял закон, существенно ужесточивший ответственность участников движения (причем не только водителей, но также пешеходов и велосипедистов) за наиболее распространенные виды нарушений Правил дорожного движения (ПДД), ввел уголовную ответственность за ДТП, совершенные пьяными водителями, и ограничил права водителей во время их контактов с сотрудниками патрульной полиции, одновременно расширив права последних. Отныне нарушения на дорогах будут ощутимо бить по кошельку рядовых водителей. Приведет ли это к улучшению ситуации на дорогах страны — вопрос пока без ответа: ведь это далеко не первое увеличение штрафов. И после каждого из предыдущих надеялись: вот теперь не посмеют гонять пьяными, превышать скорость и игнорировать правила движения. Увы.

Управление в пьяном виде предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен

Закон № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» поддержали 325 депутатов Верховной Рады. Актуальность этого документа обусловлена тем, что масштабы дорожно-транспортного травматизма в Украине значительно превышают аналогичные показатели большинства европейских стран. Ежедневно в Украине в ДТП погибают 15 и более человек, а телесные повреждения различной степени тяжести получают свыше 150. По этим маркерам безопасности наша страна в Европе лидирует. Переломить ситуацию народные избранники решили методом кнута — существенно повысив штрафы за самые распространенные виды нарушений ПДД. К чему же теперь нужно быть готовым водителям?

Принятый закон увеличил неизменный последние девять лет (с 2012 года) минимальный штраф за нарушение ПДД в 10 раз — с 51 до 510 гривен (за непристегнутый ремень безопасности, отсутствие защитного мотошлема).

В шесть раз вырос штраф за превышение скорости более чем на 50 километров в час — его подняли с 510 до 3 тысяч 400 гривен. Также подросло взыскание за менее серьезное нарушение скоростного лимита — от 20 и до 50 километров в час (с 255 до 340 гривен).

Внесенными изменениями также был увеличен и целый ряд других санкций за несоблюдение водительской дисциплины. В частности, 510 гривен придется заплатить за:

езду на незарегистрированном авто;

езду с чужим, закрытым, грязным, неосвещенным или закрепленным в неустановленном месте номерным знаком;

разговор по телефону без гарнитуры за рулем во время движения;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил обгона.

Дороже обойдутся другие нарушения на дороге:

непредоставление преимущества в движении скорой, полиции или аварийной службе — 680 гривен ;

; совершение нарушений, которые привели к ДТП, — 850 гривен ;

; создание аварийной ситуации — 1 тысяча 445 гривен ;

; управление транспортом лицом, которое в принципе не имеет на это прав — 3 тысячи 400 гривен ;

; оставление места ДТП — 3 тысячи 400 гривен ;

; управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также отказ от прохождения проверки на предмет опьянения — 17 тысяч гривен ;

; управление транспортом без прав лицом, ранее лишенным водительского удостоверения, — 20 тысяч 400 гривен ;

; повторное в течение года управление транспортом подшофе — 34 тысячи гривен с лишением прав на три года ;

; повторное в течение года управление транспортом без прав лицом, ранее лишенным водительского удостоверения, — 40 тысяч 800 гривен с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет с изъятием авто;

с лишением права управления транспортным средством на срок от пяти до семи лет с изъятием авто; управление транспортом в пьяном виде третий раз в течение года — 51 тысяча гривен с лишением права управления на 10 лет и конфискацией авто.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов увеличены в пять раз

Не остались без внимания и те участники дорожного движения, которые до недавних пор оставались практически безнаказанными, хотя при этом нередко становились виновниками ДТП. В частности, принятым законом была подкорректирована статья 127 Административного кодекса Украины, определяющая ответственность пешеходов и велосипедистов. Отныне минимальный для них штраф увеличен в пять раз за:

переход дороги в неположенном месте — 255 гривен;

нарушение ПДД, совершенное в нетрезвом виде, — 680 гривен;

создание аварийной ситуации — 850 гривен.

К слову, алкогольное или наркотическое опьянение водителя теперь будет считаться отягощающим обстоятельством в случае ДТП. А сам он подпадет уже под уголовную ответственность. Для этого Уголовный кодекс Украины был дополнен измененной статьей (286 прим.), регулирующей степень наказания за пьяные преступления. Так, в частности:

ДТП, совершенное в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого потерпевший получил травмы средней тяжести , карается лишением свободы на срок до трех лет с лишением водительских права на срок от трех до пяти лет;

, карается с лишением водительских права на срок от трех до пяти лет; ДТП, в результате которого пострадавший получил тяжкое повреждение , грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением прав от пяти до восьми лет;

, грозит с лишением прав от пяти до восьми лет; при ДТП с летальным исходом виновник лишается свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением прав на такой же срок;

виновник с лишением прав на такой же срок; в случае гибели нескольких человек виновного ждет лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением прав на срок от семи до 10 лет.

Панибратства между водителем и полицейским больше не будет

В принятом законе по-новому выписаны права и обязанности водителей и полицейских. Отныне их контакты будут происходить, как в американских кинофильмах. При остановке сотрудником патрульной полиции водитель должен:

остановить автомобиль с соблюдением ПДД;

держать руки в поле зрения полицейского (то есть на руле);

предъявить документы, необходимые для управления;

находиться в автомобиле.

В окончательной редакции законопроекта были изменены нормы, вызывавшие наибольшее неприятие автомобилистов. В частности, изъяли обязательное требование к водителю выходить из машины по требованию полицейского, которое значилось в первой редакции.

Подкорректировали и формулировку, касающуюся проверки документов. Изначально авторы законопроекта предлагали, чтобы водители передавали их в руки стражам порядка, но в итоге приняли требование следующего содержания: «Предъявить документы таким образом, чтобы полицейский мог прочитать и зафиксировать данные». Напомним, что ранее от подобной практики отказались именно потому, что она несла в себе коррупционные составляющие — когда-то гаишники забирали права, техпаспорт и уходили к себе в машину, а водители вынуждены были следовать за ними, где их склоняли к даче взятки.

Вообще была изъята норма, которая предусматривала безосновательные остановки водителей. В первой редакции законопроекта была статья, согласно которой полицейский мог останавливать автомобиль во время проведения профилактических мер для осмотра водителей и их проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения.

Кстати, отныне саму проверку водителя на состояние опьянение патрульными полицейскими разрешили проводить без свидетелей, но при этом весь процесс правоохранители должны снимать на нагрудную камеру. Копия этой видеозаписи впоследствии прилагается к протоколу. Если же полицейский не сможет проводить видеосъемку, во время осмотра, как и ранее, обязательно должны присутствовать два свидетеля. Имеются в виду случаи, когда при оформлении нарушения ПДД и аварии у полицейского возникает подозрение, что водитель нетрезв.

Документом одобрены камеры фиксации без защиты информации и электронные документы

Еще одно новшество, которое вряд ли понравится водителям, заключается в том, что отныне для фиксации нарушений (за исключением автофиксации) полиция и инспекторы по парковке могут использовать любую технику, не только автоматическую. К этой технике не предъявляются какие-либо требования по защите информации. То есть, например, чтобы доказать банальное нарушение правил парковки, инспектору достаточно будет его снять с помощью камеры на личном смартфоне.

Еще одной статьей нового документа узаконивается использование электронных документов на право управления транспортом и приводится список документов, обязательных для управления автомобилем:

водительское удостоверение соответствующей категории;

техпаспорт автомобиля;

страховой полис либо страховой сертификат «Зеленая карта»;

электронные: удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис страховки.

Нельзя не упомянуть и о том, что принятый закон ликвидировал так называемый принцип начисления штрафных баллов за нарушения. Напомним, что он был введен в Кодекс об административных нарушениях еще в 2015 году, но до нынешнего времени на практике так и не заработал. Его из зарубежной практики позаимствовала для нас бывший первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе — чтобы адаптировать отечественных водителей к новой тогда системе автофиксации нарушений. Но за эти годы не заработали в полную силу ни автофиксация, ни система начисления баллов. А наши водители, похоже, и так смогут адаптироваться к любым изменениям.

Закон № 2695 вступит в силу на следующий день после его опубликования в правительственных СМИ. На момент подготовки публикации документ еще не был подписан президентом.

Напомним, в Киеве запустили систему фиксации нарушений ПДД на полосе общественного транспорта.

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