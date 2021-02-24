Суд обязал украинских интернет-провайдеров закрыть доступ к четырем пророссийским телеграм-каналам

Суд в Харькове обязал интернет-провайдеров заблокировать на территории Украины четыре Telegram-канала. Решение касается каналов «Резидент», «Легитимный», «Картель» и «Сплетница». Об этом сообщила Нацкомиссия регулирования связи.

Telegram-каналы попали в черный список, поскольку СБУ нашла признаки, что каналы созданы по инициативе российских спецслужб и контролируются страной-агрессором.

В вердикте суда говорится, что доступ к каналам должен быть закрыт силами провайдеров, а параллельно следует «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности». Интернет-провайдеры и эксперты рынка пока теряются в догадках, как практически выполнить судебное решение.

Провайдеры объясняют, что они не могут заблокировать отдельный Telegram-канал. Не подойдет Украине и российский опыт блокировки всей системы Telegram: даже в РФ признали, что попытка была неудачной. По сути, единственный способ закрыть Telegram-канал — это жаловаться администрации ресурса и надеяться, что она согласится с доводами о неприемлемом контенте.

Пока что все четыре канала остаются доступными. Судебное решение хоть и было вынесено 23 февраля, но еще не вступило в силу. До конца месяца остается возможность подать апелляцию. Жалобы, если такие поступят, будут рассматриваться в суде Харькова.

Фото pixabay.com

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