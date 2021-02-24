СМИ узнали, когда в Украине начнется коммерческая продажа вакцин от коронавируса

Вакцинация против коронавируса на коммерческой основе, возможно, начнется ближе к лету, когда украинцы захотят выехать на отдых за границу — в страны, требующие от туристов прививочные сертификаты. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на источники в правительстве.

Пока в Украину поступила лишь вакцина из Индии (500 тыс. доз). К моменту начала коммерческой вакцинации в Украину должны поступить 150 тыс. вакцин Pfizer и обещанная крупная партия китайской вакцины Sinovac. С июля, возможно, начнутся поставки американской вакцины NovaVax.

Основную часть населения планируется вакцинировать лишь на пятом этапе: после медработников, представителей критически важных профессий и групп риска. Ожидается, что к лету лица из пятой группы смогут найти вакцину против COVID-19 в частных клиниках. Будет ли украинский сертификат о вакцинации признаваться в ЕС, в правительстве пока не знают, консультации с Евросоюзом еще не проводились.

Напомним, в Украине начались вакцинации индийским препаратом CoviShield. Врачи говорят, что хоть вакцина и выпущена по лицензии AstraZeneca, но отличается от оригинального препарата.



Фото pixabay.com

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