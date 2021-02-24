27.84 / 28.02 33.64 / 34.01
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

СМИ узнали, когда в Украине начнется коммерческая продажа вакцин от коронавируса

19:06 24 февраля 2021
прививка

Вакцинация против коронавируса на коммерческой основе, возможно, начнется ближе к лету, когда украинцы захотят выехать на отдых за границу — в страны, требующие от туристов прививочные сертификаты. Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на источники в правительстве.

Пока в Украину поступила лишь вакцина из Индии (500 тыс. доз). К моменту начала коммерческой вакцинации в Украину должны поступить 150 тыс. вакцин Pfizer и обещанная крупная партия китайской вакцины Sinovac. С июля, возможно, начнутся поставки американской вакцины NovaVax.

Основную часть населения планируется вакцинировать лишь на пятом этапе: после медработников, представителей критически важных профессий и групп риска. Ожидается, что к лету лица из пятой группы смогут найти вакцину против COVID-19 в частных клиниках. Будет ли украинский сертификат о вакцинации признаваться в ЕС, в правительстве пока не знают, консультации с Евросоюзом еще не проводились.

Напомним, в Украине начались вакцинации индийским препаратом CoviShield. Врачи говорят, что хоть вакцина и выпущена по лицензии AstraZeneca, но отличается от оригинального препарата.


Фото pixabay.com

70

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Снова изменившаяся 75-летняя мать Наташи Королевой задорно станцевала

Орбакайте

«Ура, салют!» Орбакайте показала жутковатую картину из окна

Мария Максакова

Поевшая торт Мария Максакова показала «расплату»

Екатерина Павлик

Беременная жена Павлика похвасталась новым авто

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер