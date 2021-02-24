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Украина

Боевик с ножом напал на украинского военного на Донбассе: журналист рассказал подробности

18:39 24 февраля 2021
донбасс

24 февраля на позиции украинских военных на Донбассе проник российский наемник. Часовой сумел обезвредить врага, но и сам пострадал в стычке. Подробности инцидента рассказал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, инцидент случился на одном из опорных пунктов возле Чермалыка Волновахского района Донецкой области. Диверсант успел нанести бойцу ВСУ ножевое ранение в щеку, но украинский солдат выстрелил и обездвижил противника. Вражеский наемник сейчас под конвоем в госпитале, угрозы для жизни нашего бойца нет.


Напомним, 23 февраля вооруженные формирования РФ обстреляли из запрещенного вооружения позиции украинских войск и хутор Вольный в Луганской области. При взрыве мины погиб мирный житель.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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