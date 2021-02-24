Националисты подрались с «титушками Кивы» в Харькове: в сеть выложили видео

В центре Харькова подрались сторонники организации Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь» и националистических движений. Видео потасовки приводит Telegram-канал представителя «Азова» Максима Жорина.

Как рассказывали очевидцы, столкновения начались перед зданием областного совета Харькова. Словесная перепалка переросла в стычки. Националисты обвинили оппонентов, что те за 200 гривен приходят на проплаченные акции и тем самым играют на руку врагу. На видео у молодых людей — сторонников «Патриоты — за жизнь» были замечены нож и, предположительно, пистолет.

Видео содержит нецензурную лексику

Напомним, 10 февраля в Киеве представители «Национального корпуса» заявили, что заблокировали в Киеве «базу титушек». В «Нацкорпусе» утверждали, что около ста человек — сторонники организации Ильи Кивы — собираются устроить провокацию для дестабилизации ситуации в столице. Утверждалось, что «титушек» в Киев свозят под видом граждан, недовольных закрытием трех телеканалов.

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