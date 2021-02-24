В «красных» зонах Украины введены ограничения на работу транспорта

В среду, 24 февраля, в связи с пандемией COVID-19 правительство Украины приняло постановление по ограничению работы общественного транспорта в регионах, относящихся к «красной» зоне эпидемиологической опасности. Об этом сообщает Укринформ.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пояснил, что в регионах с «красным» уровнем эпидемиологической опасности запрещаются регулярные и нерегулярные автомобильные и железнодорожные пассажирские перевозки, работа городского электротранспорта и метрополитена.

При этом запрет не действует на транзитные пассажирские перевозки, а также на перевозки на легковых автомобилях, где не более пяти человек с учетом водителя и без учета лиц в возрасте до 14 лет. Не будет ограничиваться и движение персонального транспорта.

Криклий уточнил, что перевозки служебным транспортом будут разрешаться только при обеспечении всех пассажиров средствами индивидуальной защиты. А о маршруте необходимо за два дня проинформировать органы полиции. Специальные рейсы железнодорожного транспорта пригородного сообщения можно будет организовывать в соответствии с решениями облгосадминистраций по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, постановление вступит в силу через семь дней после принятия.

Напомним, в Украине ввели в действие адаптивный карантин — страну разделили на «цветные» зоны.

Фото: Укрзалізниця

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