Суд арестовал «нефтепровод Медведчука»

Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинскую часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление». Об этом сообщает СБУ. Эксплуатантов указанного нефтепровода связывали с нардепом Виктором Медведчуком, хотя сам депутат не подтверждал свою причастность к стратегическому объекту.

Под арест попали производственная и технологическая инфраструктура, здания и сооружения, относящиеся к нефтепроводу. «Укртранснафта» примет арестованные объекты на ответственное хранение без права использования.

Украинскую часть нефтепровода эксплуатировало ООО «ПрикарпатЗападтранс». По данным СМИ, за этой компанией стоят граждане Беларуси и Германии. Через нефтепровод в европейском направлении прокачивается дизельное топливо из России и Беларуси.

Арест на нефтепровод был наложен после того, как СБУ и НАБУ заподозрили сотрудников «ПрикарпатЗападтранс» в незаконном завладении государственным имуществом на основании заведомо поддельных документов. Секретарь СНБО Алексей Данилов распорядился выяснить, каким образом стратегический нефтепровод находится не в собственности государства Украина, а в распоряжении двух иностранных граждан.

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