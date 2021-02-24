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Украина

Глава экспертной группы в ОП подал в отставку из-за ситуации со Стерненко

14:50 24 февраля 2021
Сергей Кошман

Руководитель экспертной группы в Офисе президента Сергей Кошман подал в отставку. Об этом он сообщил в Facebook. Чиновник объяснил свое решение тем, что участвует в акциях в поддержку активиста Сергея Стерненко.

«…ходить на протесты на Банковую, работая на Банковой, довольно странно. К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу. Почти за год убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются. После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины», — написал Кошман, добавив, что готов привлекаться к участию в новых проектах.

Напомним, 23 февраля в Киеве и других городах Украины прошла акция против судебного приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. В столице на акцию вышли около тысячи человек. Были стычки с полицией. Силовики задержали 17 человек.

Протестующие призвали всех неравнодушных в субботу, 27 февраля, выйти на бессрочную акцию под Офис президента и протестовать до того момента, пока не отпустят из СИЗО Сергея Стерненко.

Фото facebook.com/skoshman

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