«Слышал вас под СИЗО»: Стерненко обратился к сторонникам

Одесский активист Сергей Стерненко, которого после обвинительного приговора поместили в СИЗО, написал письмо и поблагодарил за поддержку.

Фото письма, которое было передано адвокату, выложили в Telegram Стерненко. В нем он, в частности, пишет о несправедливости приговора и судье, которого, по его словам, заставили переписать оправдательный приговор.

Одесский активист не жалуется на условие, лишь написав, что тюрьма — это тюрьма. Он призвал бороться за каждого, упомянув уже более года находящегося в СИЗО Андрея Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Слышал вас, когда вы были под СИЗО. Очень подбодрило», — пишет Стерненко.

Напомним, что после обвинительного приговора — Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам заключения с конфискацией половины имущества — во многих городах прошли акции протеста. В Киеве такая акция состоялась на Банковой под Офисом президента.

Фото Сергея Стерненко из социальных сетей.

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