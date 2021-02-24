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Украина

Жителям временно оккупированных территорий Украины предложили услугу «еМалятко»

13:56 24 февраля 2021
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Кабмин принял решение, позволяющее жителям временно оккупированных территорий зарегистрировать рождение ребенка онлайн.

«Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой „еМалятко“. Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе», — пишет в социальных сетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что родители новорожденных смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Затем этот номер документа нужно будет внести в заявления на портале «Дія», на основании которого отдел ЗАГСа зарегистрирует рождение и оформит свидетельство.

По словам Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день «еМалятко» позволяет получить девять государственных услуг «в одном окне».

Напомним, что «Дія» позволяет получить все базовые услуги, связанные с рождением ребенка.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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