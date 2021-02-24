Жителям временно оккупированных территорий Украины предложили услугу «еМалятко»

Кабмин принял решение, позволяющее жителям временно оккупированных территорий зарегистрировать рождение ребенка онлайн.

«Жители временно оккупированных территорий смогут воспользоваться услугой „еМалятко“. Это важное решение в контексте реинтеграционного блока и поддержки украинцев, пострадавших в результате российской агрессии в Крыму и на Донбассе», — пишет в социальных сетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава Кабмина отметил, что родители новорожденных смогут получить электронный экземпляр судебного решения об установлении факта рождения ребенка. Затем этот номер документа нужно будет внести в заявления на портале «Дія», на основании которого отдел ЗАГСа зарегистрирует рождение и оформит свидетельство.

По словам Дениса Шмыгаля, на сегодняшний день «еМалятко» позволяет получить девять государственных услуг «в одном окне».

Напомним, что «Дія» позволяет получить все базовые услуги, связанные с рождением ребенка.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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